Chcieli uczcić zmarłe kobiety minutą ciszy. Dziwne zachowanie Kosiniaka-Kamysza

Podczas posiedzenie Sejmu do porządku obrad włączono informację w sprawie dostępu do zabiegu przerywania ciąży oraz przestrzegania praw pacjentek. To efekt śmierci jednej z pacjentek w szpitalu w Nowym Targu. Kobieta trafiła do placówki będąc w 20. tygodniu ciąży. Według rodziny przyjęto ją z bezwodziem, a mimo to lekarze nie wywołali poronienia.