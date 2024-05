Chce do PE. Powiedział, co pierwsze zrobi. "Zlikwiduje"

- Wszystko, co się dzieje, wszystko, co brukselscy komisarze nam szykują, sprawi, że powolutku problemy egzystencjonalne będą naszymi głównymi problemami. (...) Będziemy biedni, głodni, trzeźwi i bezdomni - powiedział Ozdyk. Reprezentuje on Konfederację Korony Polskiej - partię posła Grzegorza Brauna.