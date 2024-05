Obowiązkowy pobór w UE? Szef dyplomacji zabrał głos

Na koncie rzecznika węgierskiego rządu Zoltana Kovacsa pojawił się w poniedziałek wpis na temat udziału szefa węgierskiego MSZ w posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli. Jak czytamy, Szijjarto potępił propozycje dotyczące rzekomo obowiązkowego poboru do wojska w Europie jako "nie do przyjęcia" i oświadczył, że rząd będzie stanowczo sprzeciwiał się "wysyłaniu młodzieży z Europy Środkowej i Węgier do walki na Ukrainie".