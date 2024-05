Kijów już działa? Na razie poborowi mogą odetchnąć

Mobilizacja w Ukrainie. Kijów przyjął ustawę

Rząd Ukrainy chce zwiększyć pobór do wojska przed planowaną przez Rosję letnią ofensywą. 18 maja w Ukrainie weszła w życie nowa ustawa mobilizacyjna, która wprowadziła szereg zmian w systemie rekrutacji do wojska, m.in. rozszerzając uprawnienia władz do wydawania wezwań do wojska za pomocą systemu elektronicznego.