Chcą rozmawiać z Hołownią o aborcji. "Siedem lat robiłyśmy robotę państwa"

- WHO mówi, że to bezpieczna metoda, nie trzeba być lekarzem, by takie tabletki móc komuś podać. A polski kodeks karny grozi za to karą trzech lat więzienia. Usunięcie artykułu 152. z kodeksu karnego byłoby też sporym ułatwieniem dla personelu medycznego - aborcja byłaby dalej nielegalna poza wyszczególnionymi przypadkami, ale nie byłoby za nią kary - zaznacza.