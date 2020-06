"Chamska hołota" była usprawiedliwioną reakcją Jarosława Kaczyńskiego - uważa Antoni Macierewicz

Wypowiedź "chamska hołota" usprawiedliwiona

Były szef Ministerstwa Obrony Narodowej Antoni Macierewicz powiedział w sobotę , że słowa " chamska hołota " były reakcją na okrzyki "zadzwoń do brata", które miały mieć miejsce na sali sejmowej. Jego zdaniem takie słowa można było usłyszeć przed okrzykami lidera Platformy Obywatelskiej Borysa Budki.

- Nie ma słów potępienia dla takich zachowań. Poza tym prezes PiS nie użył ich do całej sali, to była wymiana zdań w wąskim gronie. To nie było publiczne wystąpienie - tłumaczył Antoni Macierewicz, który w sobotę gościł na antenie Polskiego Radia 24.