Jarosław Kaczyński w Sejmie: chamska hołota. Donald Tusk ripostuje

Wypowiedź prezesa Prawa i Sprawiedliwości od rana bronią przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy. - Jarosław Kaczyńskie nie zrobił niczego niestosownego - oceniła w TVN24 Jadwiga Emilewicz. Jednocześnie polityk Porozumienia dodała, że "nie wie, co dokładnie powiedział prezes PiS".

Wybory 2020. Opozycja krytykuje, PiS broni prezesa

Przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej słowa prezesa ocenili sztabowcy Andrzeja Dudy. - Wczoraj te słowa odebrała chyba tylko jedna formacja. To kumulacja tego, co przeżywamy dzień w dzień przez jedną formację - stwierdził Krzysztof Sobolewski (PiS). - Propozycja dla każdego obywatela: niech wejdzie na stronę sejmową, tam są stenogramy z posiedzenia. Część z wyzwisk jest zanotowana, proszę sobie przeczytać sobie kilka takich posiedzeń. Wtedy nie będzie zdziwienia, że ktoś ze Zjednoczonej Prawicy nazwał to po imieniu - wtórował mu wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.