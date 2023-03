Ceny owoców i warzyw szaleją. Dlaczego jest tak drogo?

Drożeją również owoce. Kiedy będzie taniej?

Droższe są także owoce, głównie te egzotyczne. Jak informuje wyborcza.biz.pl, cena niektórych odmian grapefruitów dochodzi do 30 zł/kg. Drogie są również banany - w popularnych sklepach osiągają one cenę nawet 8-9 zł/kg. Kilogram pomarańczy to koszt rzędu 7 złotych, średni koszt kilograma cytryn jest o złotówkę wyższy.