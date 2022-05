Ceny owoców, warzyw i zbóż szybują w górę. Ekspert podaje powody

Brak pracowników

Jak wyjaśnił, produkcje owoców i warzyw to dziedziny gospodarki, które są silnie uzależnione od pracy ludzkiej. Wpływa to ostatecznie na ceny tych produktów, ponieważ najpierw muszą one zostać zebrane. Do tej pory wiele tego rodzaju prac wykonywali pracownicy z Ukrainy. Jednak po wybuchu bestialskiej wojny, którą Władimir Putin rozpętał przeciw Ukrainie, wielu wróciło do swojej ojczyzny.