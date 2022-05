Donald Tusk o drożyźnie. "Wszędzie słyszę te same słowa"

Tusk: przestańcie zwodzić Polaków

Tusk pytany o środki z Krajowego Planu Odbudowy odpowiedział, że premier Morawiecki "otwarcie powiedział, co trzeba zrobić z korzyścią dla Polski". - Trzeba naprawić wymiar sprawiedliwości zniszczony przez tę ekipę i można to naprawić prostymi decyzjami. Jeśli te decyzje zostaną podjęte i naprawią wyrządzone szkody, to równocześnie odblokuje te pieniądze - podkreślił. Były premier zaznaczył, że nie zamierza komentować kolejnych "bałamutnych oświadczeń, że to już jest załatwione". - Przestańcie oszukiwać i zwodzić Polaków i całą Unię Europejską. To kosztuje każdego dnia was i nas, to, że te pieniądze europejskie są przez ekipę pana Ziobro, Morawieckiego, Kaczyńskiego zablokowane bez żadnego powodu - powiedział polityk. - Chcemy zobaczyć decyzję i pieniądze, a nie ich obietnice - zaznaczył.