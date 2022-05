Drożyzna w kraju. Te owoce i warzywa podrożały najbardziej. Mamy nowe badanie

Co miesiąc poziom inflacji w Polsce jest coraz wyższy. W kwietniu osiągnął rekordowy wynik. Zdaniem ekonomistów w maju ma być on jeszcze wyższy. To ma wpływ na ceny produktów oraz usług. Zdecydowana większość Polaków uważa, że ceny świeżych warzyw oraz owoców są wyższe od tych z zeszłego roku - wynika z badania dla Wirtualnej Polski. Ma to wpływ na ich decyzje zakupowe.