Ceny grzybów w październiku zaskakują. Ile trzeba zapłacić za kilogram?

Cena grzybów. Październik ze spadkiem

We wrześniu za kilogram popularnych gatunków świeżych grzybów trzeba było zapłacić nawet kilkadziesiąt złotych. To spora zmiana w porównaniu do początku sezonu, w którym cena grzybów utrzymywała się na poziomie 20-40 złotych. Winna była pogoda - wiele deszczowych i chłodnych dni, które nie sprzyjały wzrostowi owocników.