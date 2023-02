Ceny biletów PKP. Spółka zapowiada obniżki. "Średnio o około 15 proc."

Obniżka cen biletów PKP to pokłosie niezadowolenia pasażerów, którzy po styczniowej podwyżce nie kryli swojego rozczarowania działaniami przewoźnika. Oliwy do ognia dolała wypowiedź ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, który stwierdził wówczas, że "gdyby nie (dotacje rządu - przyp. red.), to podwyżka cen biletów wyniosłaby 50 proc. a nie 12 proc.". Kolejne dni przyniosły jednak zmiany, które jeszcze w styczniu zapowiadał Mateusz Morawiecki.