Cena biletów PKP. Podróżujących czekają spore podwyżki

Bilety PKP Intercity. Wzrost cen złagodzony promocjami?

Przewoźnik przypomina, że pasażerowie, którzy chcą podróżować taniej, mogą skorzystać z wielu oferowanych przez PKP promocji. "Aby zwiększyć atrakcyjność ofert Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max, PKP Intercity wydłuża okres obowiązywania oferty o kilka godzin, tj. do godz. 24:00 w czwartek. Do tej pory obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek". Dodatkowo, od ubiegłego roku poszerzono ofertę Promo, dzięki czemu pasażerowie mogą skorzystać z atrakcyjnych cen biletów na wszystkie kategorie pociągów. Dzięki temu "do sprzedaży trafiły bilety w cenach dużo niższych niż ceny bazowe". Jak podaje PKP Intercity, z usług przewoźnika w 2022 roku skorzystało łącznie prawie 60 mln osób.