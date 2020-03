CBA weszło do fundacji Tomasza Grodzkiego. Agenci zabezpieczyli dokumentację

O tym, że CBA było w budynku Fundacji Pomocy Transplantologii działającej przy szpitalu Szczecin-Zdunowo, donosi "Gazeta Polska Codziennie". Jak czytamy, agenci zabezpieczyli dokumentację, by zbadać przepływy finansowe na koncie fundacji.

Jako pierwsza o przyjmowaniu pieniędzy przez Grodzkiego w szpitalu Szczecin-Zdunowo napisała na Facebooku prof. Agnieszka Popiela ze Szczecina. "Jak moja mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę" - brzmi fragment jej wpisu. Później pojawiły się kolejne głosy, głównie anonimowe .

Zobacz wideo: "Mamy plan pojechania do Chin". Krzysztof Śmiszek stawia warunek

Dla śledczych, to co znajdą w dokumentacji, może być podstawą do postawienia zarzutów - cytuje osobę zorientowaną w śledztwie gazeta. Zwraca ona jednak uwagę, że brak nieprawidłowości w papierach nie oznacza, że Grodzki nie przyjmował łapówek.