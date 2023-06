CBA przychodzi do Giertycha. Prokuratura wyjaśnia w jakim celu

CBA puka do Romana Giertycha. Wezwanie z prokuratury

Jak podaje "Rzeczpospolita", to Prokuratura Regionalna w Lublinie wystawiła Giertychowi kolejne wezwanie, a w piątek 2 czerwca mieli je właśnie wręczyć funkcjonariusze CBA. Jednak jak wiadomo, przyznała to także prokuratura, mecenasa od dawna nie ma w Polsce. Ponad rok temu śledczy informowali, że pod różne adresy w Polsce i za granicą wysłano do niego ponad 100 wezwań na przesłuchanie, wyznaczając 21 terminów.