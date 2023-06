Agenci CBA u Giertycha. "Doszło do komicznej sytuacji"

- Doszło do komicznej sytuacji. Agenci zostali poproszeni o zajęcie miejsca w poczekalni, celem poczekania na przybycie adwokata dyżurnego. Jak adwokat wszedł dosyć gwałtownie do poczekalni, to uderzył klamką w głowę agenta podsłuchującego przez dziurkę do klucza - twierdzi były wicepremier. - Oszołomiony agent z dwójką pozostałych następnie opuścili kancelarię - dodaje.