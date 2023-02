CBA powinno zająć się Tuskiem? Apel Kowalskiego w TVP Info

- Proszę mi nie przerywać - odpowiedział Kowalski i ponowił pytanie o to Dlaczego Donald Tusk ukrywa swój majątek. - Dlaczego? Dlaczego przepisał na małżonkę? Czy Donald Tusk utrzymywał się również z działalności gospodarczej po tym jak przez 1825 dni zarobił miliony w Brukseli a nic nie robił ? Czy dowiemy się za chwileczkę, że Donald Tusk również świadczył usługi? Niech Donald Tusk wyjdzie i swoje oświadczenie majątkowe pokaże. A jak nie to do CBA - zakończył Kowalski.