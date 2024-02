Były prezes Poczty Polskiej przed komisją. Zeznawał ws. wyborów

Na pytanie, o jakie opracowanie chodzi, Sypniewski odpowiedział, że było to jedno z powodów jego dymisji. Wyjaśnił, że opracowanie przyniósł mu Grzegorz Kurdziel, ówczesny wiceprezes Poczty Polskiej, i było to wydrukowane z maila. Dodał, że nie wie, w jakiej formie Kurdziel otrzymał tego emaila. Kurdziel powiedział mu, że sprawdził, skąd pochodziło to opracowanie, i okazało się, że zostało przygotowane przez Krystiana Szostaka, ówczesnego dyrektora biura prawnego Orlenu. Sypniewski zauważył, że Szostak był wcześniej członkiem zarządu InPost, firmy konkurencyjnej wobec Poczty Polskiej.