Komisja śledcza ds. Pegasusa. Przed Kaczyńskim jeszcze jedna osoba

Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa wstępnie przygotowuje pierwsze przesłuchanie świadków na 15 marca. Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, w tym celu została już zarezerwowana sala. Termin może być opóźniony, jeśli posłowie do tego czasu nie otrzymają dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia prac. To jednak mało prawdopodobne, bo pierwszym politykiem przed komisją ma być Jarosław Kaczyński.