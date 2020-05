Były policjant z Minneapolis z zarzutem. Starcia na ulicach wielu miast USA

Tymczasem władze Minneapolis wprowadzają godzinę policyjną, a na ulice wyjechała Gwardia Narodowa. Starcia z policją wybuchły jednak w wielu innych miastach Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump zasugerował w mediach społecznościowych, że służby maja prawo do użycia broni w przypadku osób okradających sklepy podczas zamieszek, co Twitter uznał za naruszenie zasad serwis, ale wpisu nie usunął.

Podczas piątkowych protestów przeciw przemocy policji funkcjonariusze zatrzymali dziennikarzy stacji CNN, co wywołało kolejne kontrowersje. Tymczasem gubernator Kentucky związał protesty w Louisville ze "spuścizną niewolnictwa".

Protesty wybuchły po tym, jak do sieci trafił film na którym widać, jak policjant kolanem brutalnie przyciska czarnoskóremu mężczyźnie szyję do ziemi. Policjant nie zareagował na krzyki 46-latka, że ten nie może oddychać. George Floyd, który nie był uzbrojony, zmarł po przewiezieniu do szpitala. Policjanci, biorący udział w akcji, zostali zwolnieni ze służby.