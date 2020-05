Stany Zjednoczone. Minneapolis w ogniu. "Nie ma przepisów, które pozwalałyby policji na duszenie"

Minneapolis. "Nie ma takich przepisów, które pozwalałby policji na duszenie"

- W ostatnim czasie w Stanach Zjednoczonych dochodzi dość często do sytuacji, podczas których policjanci nadużywają siły fizycznej lub przekraczają swoje uprawnienia, w wyniku czego w trakcie interwencji ktoś zostaje ranny lub ginie. Amerykańscy policjanci mają skłonność do bardzo stanowczego, a nawet agresywnego działania. Wynika to z tego, z jakimi zagrożeniami policja ma tam na co dzień do czynienia. Pamiętajmy o tym, że Stany Zjednoczone to liberalny kraj, jeżeli chodzi o posiadanie broni, a także miejsce, w którym niejednokrotnie nie szanuje się policjanta, a społeczeństwo nie wypracowało sobie szacunku do munduru - mówi Krzysztof Liedel.