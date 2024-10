Byli pierwszym problemem rządu Tuska. Wraca protest na przejściu z Ukrainą

Protestujący udowadniali, że ukraińskie zboże zalewa polski rynek, co prowadzi do obniżenia cen i zagraża rentowności ich działalności. Przekonywali, że polskie rolnictwo nie może konkurować z tańszą produkcją z Ukrainy, gdzie warunki kosztowe są inne, co prowadzi do nierównej walki na rynku.