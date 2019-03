Była "piątka" Kaczyńskiego. Jest "piątka" Biedronia dla LGBT

Sylwia Spurek z Wiosny Roberta Biedronia poinformowała, że w partii trwają gorące prace nad "szczegółami pięciu propozycji dla środowisk LGBT." Zdradziła, że znajdzie się wśród nich postulat dotyczący "uzgodnienia płci i związków partnerskich".

Sylwia Spurek ujawniła, że wśród propozycji omawianych w Wiośnie znalazły się m.in. możliwość legalizacji związków partnerskich, zapewnienie prawa do zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe, nowelizacja Kodeksu karnego dot. przestępstw z nienawiści, nowe regulacje w zakresie "uzgodnienia płci" oraz edukacja antydyskryminacyjna.

Ważne zmiany dla osób transpłciowych

Sylwia Spurek odniosła się również do głośnej w ostatnich dniach w Polsce debaty na temat edukacji seksualnej i antydyskryminacyjnej w szkołach. Podkreśliła, że zajęcia z dziećmi i młodzieżą są konieczne, by uświadomić im, iż "orientacja seksualna to taka sama cecha, jak kolor oczu, płeć czy pochodzenie etniczne".