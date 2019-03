Kontrowersyjna karta LGBT+. Polacy trzymają stronę PiS

Temat społeczności LGBT stał się orężem walki PiS z opozycją. Okazuje się, że przeciwnicy obozu rządzącego nie przekonują Polaków. Obywatelom nie podobają się pomysły prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, takie jak Karta LGBT+ - wynika z sondażu IBRiS.

W lutym prezydent Warszawy podpisał tzw. Deklarację LGBT+ i wywołał awanturę. Reakcji obozu rządzącego można było się spodziewać. Jednak działania Rafała Trzaskowskiego wydają się być czymś na kształt tematu uchodźców, który miał przyczynić się do wygranej PiS w wyborach. Prawo i Sprawiedliwości mówi niemalże tylko o tym - o tęczowym zagrożeniu, przed którym Polacy mogą się schronić pod parasolem PiS. Wygląda na to, że Polacy mają podobne obawy.

Czy w szkole w zajęciach z edukacji seksualnej powinny uczestniczyć tylko te dzieci, których rodzice wyrażą na to zgodę? - takie pytanie zadano w sondażu IBRiS, do którego dotarł "Super Express". Większość pytanych - 78,5 proc. - jest na "tak". Tego rozwiązania nie popiera natomiast 16,5 proc. respondentów. Z kolei 5 proc. ankietowanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie.