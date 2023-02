Była 5:17. Od tych słów zaczynał się SMS

Co Dejneko napisał do Zełenskiego? "Dzień dobry Szanowny Panie Prezydencie. Pozwólcie, że zdam relację. Jest to agresja militarna na pełną skalę ze strony Federacji Rosyjskiej. Ostrzelano szereg przejść granicznych z Federacją Rosyjską, a 'grady' strzelają ze swojego terytorium. Słychać samoloty odrzutowe przelatujące nad strefą czarnobylską. Również 'grady' atakują z Krymu. W tej chwili pięciu jest rannych. Moje jednostki zajmują pozycje".