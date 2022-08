Był tam protest przeciw wycince Puszczy, będzie pomnik ministra Szyszki. Wiemy, kto i za ile go zbuduje

Jak deklarował ks. Duszkiewicz, ma to być miejsce, gdzie będzie można "kontemplować i głosić całemu światu ideę", że to człowiek jest najważniejszym ze wszystkich stworzeń i "przyroda powinna służyć właśnie człowiekowi". I gdzie leśnicy i myśliwi zostaną zawierzeni Matce Boskiej Fatimskiej. Uroczyste otwarcie kaplicy przewidywane jest na 2024 rok, w 100-lecie Lasów Państwowych. To głównie z pieniędzy Lasów finansowana jest budowa kaplicy. Jak ujawnili dziennikarze Onetu i "Gazety Wyborczej", Ekologiczne Forum Młodzieży kilkakrotnie zwracało się o finansowe wsparcie tej inwestycji do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.