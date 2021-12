Był agresywny i kopał policjantów. Nie miał maseczki w centrum handlowym

"A my przypominamy, że czas pouczeń już dawno minął. Nie ma taryfy ulgowej dla osób, które w sposób lekceważący podchodzą do obowiązujących obostrzeń. Niestosowanie się do nich jest wykroczeniem, opisanym w artykule 116 par. 1a kodeksu wykroczeń" - dodają policjanci.