Burza wokół wpisu Grzegorza Schetyny. "Haniebne porównanie"

19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa i zamordowany. W Polsce obchodzono 35 rocznicę jego śmierci. Burzę wywołał tego dnia wpis Grzegorza Schetyny. Porównał Popiełuszkę do Piotra Szczęsnego.

Piotr Szczęsny 19 października podpalił się przed Pałacem Kultury i Nauki . Zmarł 10 dni później. W miejscu, w którym podpalił się mężczyzna widnieje betonowa płyta z napisem: "ja, zwykły szary człowiek". To nawiązanie do listu, który pozostawił po sobie Piotr Szczęsny. Wynikało z niego, że jego czyn był formą sprzeciwu przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości.

Porównanie Popiełuszki do Szczęsnego wywołało oburzenie. "Panie przewodniczący, wstyd!" - skomentował wpis szef KPRM Michał Dworczyk. Patryk Jaki nazwał słowa Schetyny haniebnymi. Podobnie napisał wiceszef MS Sebastian Kaleta. "Haniebny wpis. Dla Schetyny reżim mordujący ks. Popiełuszko = demokratycznie wybrany przez Polaków (po raz 2) rząd PiS. Przypominam, że to Schetyna wysłał w tym roku do PE elity PZPR obecne tam w czasie mordu na ks. Popiełuszce" - podsumował.