Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze jerzy popiełuszko Patryk Osowski 19 min. temu Morderstwo ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczysta msza i setki komentarzy w sieci Trwają obchody 35. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki. W kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odbyła się uroczysta msza św. "Choć minęło tyle lat, zleceniodawcy wciąż nie zostali ustaleni" - piszą w sieci zbulwersowani politycy i publicyści. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ks. Jerzy Popiełuszko. (East News) 19 października 1984 r. ks. Jerzy Popiełuszko został porwany przez oficerów Służby Bezpieczeństwa i zamordowany. W sobotę w całej Polsce organizowane są uroczystości upamiętniające duchownego. O godz. 18 w kościele św. Stanisława Kostki kard. Kazimierz Nycz odprawił uroczystą liturgię w intencji kanonizacji. W jej trakcie nastąpiło poświęcenie kaplicy z relikwiami sutanny będącej świadectwem męczeńskiej śmierci ks. Jerzego. W nabożeństwie wzięły udział setki wiernych. W ramach tegorocznych obchodów powstała też nowoczesna, narracyjna strona internetowa zawierająca 53 dźwiękowe wypowiedzi i 17 filmów z rejestracją świadków życia księdza Popiełuszki oraz liczne zdjęcia i skany dokumentów. Pierwszy raz w historii prezentowany jest tam zbiór nagrań wszystkich homilii z Mszy za Ojczyznę odprawianych za życia ks. Jerzego Popiełuszki oraz nagrania rejestrujące ostatnie jego publiczne wystąpienia w Bydgoszczy 19 października 1984 r. Z kolei 20 października w Warszawie w godz. 10-16 rozegrana będzie rodzinna gra miejska pt. "Zło dobrem zwyciężaj". W czterech punktach Warszawy znajdą się stanowiska, w których będzie można poznać mało znane fakty z życia księdza Jerzego Popiełuszki. Już w piątek późnym wieczorem prezydent Andrzej Duda złożył wieniec na grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. - Błogosławiony ks. Jerzy szedł drogą krzepienia serc, budowania wiary w Boga i w to, że prędzej czy później Polska będzie wolna - mówił. WIDEO: To ona pokonała Schetynę. Nie kryje satysfakcji "Czekamy aż prawda ujrzy światło dzienne" W sieci pojawiło się wiele wpisów polityków i dziennikarzy. Internauci przypominają o wielkiej roli duchownego w historii Polski, a także ubolewają, że nikt z zleceniodawców nie odpowiedział za zbrodnię morderstwa. "Ojczyzna, to wspólnota rodzimej kultury, jej dzieje, historia bardziej radosna lub bolesna. To bogactwo językowe, bogactwo dzieł sztuki i kultury muzycznej, to jej religia i obyczaje" - zacytował słowa Popiełuszki marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS). "35 lat temu funkcjonariusze Departamentu IV zamordowali bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mimo tylu lat zleceniodawcy wciąż nie zostali ustaleni. Za to śpiewa się sto lat i skanduje nazwisko 'Urban, Urban' - człowieka, który wie o tej zbrodni wszystko. Nie udała nam się ta III RP" - napisał publicysta onet.pl Andrzej Gajcy. Nawiązał tym samym do spotkania lewicowej młodzieży z Jerzym Urbanem (rzecznikiem komunistycznego rządu lat 1981-89), który oklaskiwany był ostatnio i usłyszał od grupki zebranych gromkie "Sto lat". "Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że 35 lat po zamordowaniu księdza Jerzego, zobaczę ludzi fetujących moralnego współsprawcę tej zbrodni - Urbana" - dodał Cezary Gmyz, korespondent TVP. Historyk i politolog Bartłomiej Ilcewicz stwierdził, że chociaż mija 35 lat, wciąż "czekamy aż cała prawda wokół morderstwa ks.Jerzego ujrzy światło dzienne". "Prawda ma w sobie znamię trwania i wychodzenia na światło dzienne, nawet gdyby starano się ją skrupulatnie i planowo ukrywać" - zacytowała Popiełuszkę Marzena Nykiel z wpolityce.pl. Premier Mateusz Morawiecki powiedział mediom, że poznał rodzinę księdza Jerzego Popiełuszki osobiście, bo wraz żoną po śmierci duchownego jeździł do państwa Popiełuszków pomagać przy żniwach. - Tam poznaliśmy jego braci, jego rodziców. Pani Marianna przyjeżdżała do nas, do Wrocławia przez wiele lat. Jeśli chodzi o postać księdza Jerzego, to jest to wielka postać historii Polski - mówił premier. Przypomnijmy, że ks. Jerzy Popiełuszko został beatyfikowany 6 czerwca 2010 r. podczas mszy św. na pl. Piłsudskiego w Warszawie. Trwa jego proces kanonizacyjny. Zabójcy księdza zostali skazani i odbyli krótkie wyroki. Zleceniodawcy morderstwa nigdy nie odpowiedzieli za tę zbrodnię. Całą mszę św., która odbyła się w sobotę w Warszawie, można obejrzeć tutaj: Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące