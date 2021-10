Burza w Nowej Lewicy. Rywal Czarzastego chce unieważnienia wyborów

Choć teoretycznie, po wielu miesiącach sporów, doszło do zjednoczenia Nowej Lewicy i wybrania nowych władz, wygląda na to, że napięcia w partii pozostały. - To, co wydarzyło się podczas kongresu, nie ma nic wspólnego z demokracją - twierdzi Piotr Rączkowski, rywal Włodzimierza Czarzastego w wyborach na współprzewodniczącego Nowej Lewicy.