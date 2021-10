Kongres Nowej Lewicy. Zwrot ku młodym albo przepaść

Problem patodeweloperki i niedostępności mieszkań był jednym z dominujących w wystąpieniach młodych zwolenników Lewicy, którzy otworzyli kongres. To oni - 19-letnia Oliwia z Wrześni i 23-letni Kacper z Warszawy - nadali ton imprezie, to oni wyznaczyli kierunek, w którym Lewica powinna pójść. Nie tylko po to, by przetrwać, ale przede wszystkim, by dać nadzieje wyborcom. Nie tym, którzy przy Lewicy jeszcze zostali. Tym nowym, których lewica musi do siebie przekonać.