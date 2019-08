Burza pod Giewontem. Nieznani dotąd bohaterowie akcji: żołnierz WOT, ratownik z karetki

Coraz więcej wiadomo o bezimiennych dotąd bohaterach akcji ratunkowej po burzy na Giewoncie. Jan Krzysztof z TOPR kilkakrotnie wspominał o osobach, które na miejscu katastrofy znalazły się przypadkowo, ale od razu zaangażowały się w niesienie pomocy turystom.

To ratownik medyczny z Wojsk Obrony Terytorialnej z Lublina zorganizował "polowy szpital" w schronisku na Hali Kondratowej. Kiedy doszło do katastrofy, selekcjonował najciężej rannych i wysyłał transportami do doliny. Kiedy w schronisku wszyscy byli już opatrzeni, zarzucił zasobnik medyczny na plecy i pobiegł na Giewont, aby pomagać kolejnym turystom. Przenosił rannych do śmigłowca.