Burza po wyroku TSUE. "Kpina"

Głos w sprawie zabrał też wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Suwerenna Polska). "TSUE kolejny raz orzekł w całości zgodnie z wnioskiem KE. W skrócie. Mimo, że UE nie ma w traktatach kompetencji do oceny organizacji sądownictwa, to TSUE wywiódł, że akurat polskie może oceniać. Wyrok wskazuje, że w Polsce sędziowie mogą się bezkarnie wzajemnie kwestionować (lecz nie można kwestionować sędziów powołanych przez Radę Państwa PRL). Dodatkowo Polacy nie mają prawa do informacji wg TSUE do sprawdzenia czy sądzący ich sprawy sędziowie są politycznymi aktywistami" - stwierdził.