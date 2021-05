Burza po raporcie NIK. Polityk idzie do prokuratury

W opinii europosła przesłanie do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Mateusza Morawieckiego jest działaniem, którego zabrakło ze strony prezesa NIK. - To jest to zawiadomienie, które powinno być kluczowym zawiadomieniem i wnioskiem płynącym z tego raportu - mówił Biedroń na konferencji prasowej.