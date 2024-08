Oburzenie po imprezie na Campusie Polska Przyszłości. Fala komentarzy

"W ogóle nie dziwi mnie fakt, że na Campusie Trzaskowskiego odbyła się impreza pod znakiem ***** ***. Naprawdę zero zaskoczenia. Od dawna wiadomo, że prawdziwą twarzą uśmiechniętej Polski jest fałszywe poczucie wyższości, arogancja i wulgarność. Całe to imprezowe zdarzenie skłania do przemyśleń i działań. Salonowi udało się przekonać młodych, że zarówno prawica, jak i postawy patriotyczne są obciachowi; że 8 gwiazdek to coś fajnego i modnego z czym można się obnosić. Naszym zadaniem jest ten stan zmienić i zaproponować nowe postawy, by przełamać sztucznie wygenerowane stereotypy. Ostatnią rzeczą jakiej potrzeba to obrażanie się na młodych" - napisał europoseł Tobiasz Bocheński.