Burza o ukraińską ofensywę. Gen. Skrzypczak: nigdy nie posłałbym żołnierzy do walki w ten sposób

Kolejna sprawa to rozpoczęcie kontrofensywy na oczywistym dla Rosjan kierunku w Zaporożu. Siły przeciwnika, były tam najlepiej przygotowane do obrony. Rozmówca WP wskazał też, że nie udało się okrążyć i zniszczyć rosyjskich sił, które uciekały przez Dniepr podczas operacji wyzwalania Chersonia. Z kolei ofensywa pod Charkowem (przełom sierpnia i września) odrzuciła Rosjan spod miasta, ale nie doszła do Ługańska - tylko wygasła na jednej z rzek.