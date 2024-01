Burza o kominiarki w policji. Krytykują plany nowego komendanta

Nowy szef policji insp. Marek Boroń zapowiedział ukrócenie korzystania z tzw. kominów. Choć w społeczeństwie wywołało to zadowolenie, to powodów do radości nie mają sami funkcjonariusze. Wskazują, że są sytuacje, gdy zasłanianie twarzy jest niezbędne, np. na granicy z Białorusią, gdzie obserwują ich służby obcego kraju - podaje "Rzeczpospolita".