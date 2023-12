Zamieszanie po decyzji szefa policji. Nie będą anonimowi. "Prywatność zagwarantowana"

"Brawo. Piękny początek pana komendanta. Zaczął od rzeczy najważniejszych, no bo jak policjant może zasłaniać twarz - przecież to skandal, że ktoś nie chce być kojarzony z ochranianiem jak nie jednej partii, to drugiej. Czekamy na kolejne odważne i spektakularne decyzje, strach pomyśleć co dalej. (...) polecam zacząć w zainwestowanie w szkolenie funkcjonariuszy, zapełnienie wakatów i nie kierowanie ich do politycznych zabezpieczeń" - napisał uczestnik dyskusji na policyjnym forum (pisownia oryginalna).