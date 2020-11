"Buntownicy" u Jarosława Kaczyńskiego. Tajemnicza wizyta polityków PiS na Nowogrodzkiej

Koniec ubiegłego tygodnia. Do biura PiS przy ulicy Nowogrodzkiej w Warszawie przyjeżdża grupa kilkunastu parlamentarzystów tej partii. Wśród nich są m.in. Bartłomiej Wróblewski, Piotr Uściński, Paweł Lisiecki, Tomasz Rzymowski i Anna Maria Siarkowska. To rzadki widok, by szeregowi politycy tej partii pojawiali się osobiście w biurze prezesa Jarosława Kaczyńskiego.