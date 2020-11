Przeczekać strajk kobiet i poskładać klub PiS. Jarosław Kaczyński walczy o większość

Jak pisaliśmy w WP , znaczna część konserwatywnych posłów PiS i Solidarnej Polski, którzy podpisali się pod wnioskiem do TK i w pełni popierają orzeczenie sędziów ws. aborcji, domagała się opublikowania orzeczenia TK niezwłocznie.

Wielu ultrakonserwatywnych parlamentarzystów PiS - zdaniem których żadnego pójścia na kompromis z obozem liberalnym w sprawie aborcji być nie może - ma pretensje do urzędników Kancelarii Premiera za nieopublikowanie w terminie orzeczenia TK.

Jak mówi nam jeden z wnioskodawców z klubu PiS, "to otwieranie kolejnego frontu wewnątrz obozu władzy". - Rząd ma przeciwko sobie dziś i pro-liferów, i protestujących. Poza tym podejmuje działania bezprawne. Nie można procedować nad ustawą prezydencką bez opublikowania, a w konsekwencji - bez znajomości wyroku TK. Przestrzegam kierownictwo naszego klubu: nieopublikowanie wyroku Trybunału utrudnia zbudowanie większości w Sejmie dla projektu Dudy - przyznaje nasz rozmówca.

On - jak i wielu innych posłów klubu PiS - ma dziś duże wątpliwości, czy poprzeć jakikolwiek projekt, który "rozwodni" orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i - to już przekaz mediów ojca Rydzyka - "pozwoli na zabijanie dzieci nienarodzonych". Stąd obawy Jarosława Kaczyńskiego o większość parlamentarną.

Jak przyznaje współpracownik prezesa: - Co do lojalności wielu ludzi z klubu, Jarosław już złudzeń nie ma. Pytanie, jak wziąć ten klub za mordę. Moim zdaniem już się nie da.

Przypomnijmy: ten niezwykle istotny dla Kaczyńskiego projekt przepadł, bo nie znalazł poparcia we własnym obozie. Efekt? Wizerunkowa i polityczna porażka kierownictwa formacji rządzącej i kilkunastu zawieszonych w prawach członków partii przedstawicieli klubu PiS.

- Gdyby do analogicznej sytuacji doszło przy procedowaniu prezydenckiego projektu o aborcji, z większości parlamentarnej nie byłoby czego zbierać - uważa nasz rozmówca z PiS.

Ilu buntowników mogłoby się objawić w obozie władzy? - Około setki - twierdzi jeden z posłów. Czyli tylu, ilu parlamentarzystów podpisanych pod wnioskiem do TK.

Inny poseł uspokaja: - Eee, to gra na nerwach. Przy okazji futerek też się miało wyłamać pięćdziesięciu, stu, Bóg wie ilu. Skończyło się na Ardanowskim i kilkunastu "supermanach". Wierzę ciągle w moc prezesa.

Kaczyński - jak słyszymy od bliskich mu działaczy - nie traci rezonu. Liczy na to, że uda mu się w ciągu dwóch tygodni - jak ujął to jeden z naszych rozmówców - "poskładać" klub. Tak, by nie stracić większości na posiedzeniu Sejmu 18 i 19 listopada.