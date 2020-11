Strajk kobiet i aborcja w Polsce. Dylemat w obozie władzy ws. publikacji wyroku TK

- Ludzie szefa rządu uważają, że to jeszcze mocniej może zaognić sytuację w kraju. Sam premier wolałby poczekać na prace w parlamencie i uchwalenie prawa, które może być nowym kompromisem aborcyjnym. Morawiecki ma w tym wsparcie m.in. prezydenta, który jest inicjatorem i patronem zmian, czy wicepremiera Jarosława Gowina - twierdzi jeden z naszych rozmówców z rządu.

Aborcja w Polsce i strajk kobiet. Jarosław Kaczyński zmienił nastawienie

Tyle że w ciągu ostatniej doby od osób związanych z rządem dochodzą sygnały, że do publikacji wcale nie musi dochodzić teraz.

Według naszych informacji, do wstrzymania publikacji wyroku TK w Dzienniku Ustaw przez Rządowe Centrum Legislacyjne miała namawiać między innymi Jarosława Kaczyńskiego była wicepremier Jadwiga Emilewicz - dziś politycznie kojarzona z Mateuszem Morawieckim i jego otoczeniem.

Przypomnijmy: projekt Andrzeja Dudy przewiduje, że aborcja byłaby możliwa w przypadku, gdy "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".

Strajk kobiet i aborcja w Polsce. Podział w obozie władzy

Premier - jak się dowiadujemy - zaakceptował pomysł, by to bliska mu politycznie Jadwiga Emilewicz pilotowała projekt w Sejmie.

Była wicepremier i posłanka klubu PiS ma - to jeden z wariantów - powołać specjalną podkomisję lub zespół, który zgromadzi szerokie spektrum specjalistów (bioetyków, lekarzy, prawników), a także polityków z wszystkich klubów parlamentarnych.

Co na to sami zainteresowani? Zdania w opozycji są podzielone. Koalicja Obywatelska odmawia rozmów z rządem w tej sprawie. Podobnie Lewica, która chce liberalizacji prawa aborcyjnego, a wszelkie kompromisy w tej sprawie odrzuca. PSL? Tu sprawa nie jest jasna - konserwatywni politycy tej partii mogą, jak słyszymy, rozmawiać z PiS, ale główny postulat ludowców jest niezmienny: wpisać kompromis aborcyjny z 1993 roku do Konstytucji.