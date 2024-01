Bunt po decyzji Bodnara. Lawina komentarzy w sieci

"Ten dżentelmen Bilewicz może co najwięcej wziąć pismo Bodnara i wrzucić na makulaturę. Sorry za mocne słowa, ale tak trzeba, by dotarło. Przejęcie prokuratury w zamierzony przez Bodnara sposób, czyli siłowo, będzie zamachem stanu" - stwierdził sędzia Jakub M. Iwaniec.