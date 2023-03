Bundeswehrze brakuje czołgów. NATO bez zamówień?

"Nowe problemy są dla Niemiec dość krępujące. Siły VJTF, często określane też mianem awangardy NATO, miały być dowodem na to, że sojusz potrafi skutecznie reagować na rosyjską agresję. Fakt, że Bundeswehra, która od lat przygotowywała się do tego zadania, ma trudności ze sprostaniem zadaniu, ponownie podsyci wątpliwości co do wiarygodności Niemców" – komentuje "Spiegel".