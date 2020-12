Budżet UE zatwierdzony. Podsumowanie czwartkowych wydarzeń

Wiele tygodni trudnych i złożonych rozmów pomiędzy unijnymi przywódcami w końcu przyniosło pożądany efekt. Porozumienie ws. budżetu UE na lata 2021-2027 zostało osiągnięte. Ostateczną decyzję co do kształtu unijnych finansów podjęto w czwartek na trwającym wciąż szczycie Unii Europejskiej .

Całkowita wartość budżetu na lata 2021-2027 to 1,8 bln euro. W jego skład wchodzi także fundusz odbudowy. On sam to blisko aż 750 mln euro.

Budżet UE. Mateusz Morawiecki ogłasza sukces: "Nie poddaliśmy się"

Szybko po ogłoszeniu komunikatu przez Charlesa Michela swój komentarz do przyjętego budżetu UE opublikował w sieci Mateusz Morawiecki. Premier przekazał, że Polska zrealizowała zakładane przez siebie cele, a "stawką było 770 mld zł, dzięki którym będziemy mogli lepiej i szybciej rozwijać się i zmniejszać dystans do najbogatszych państw Europy".

Premier zaznaczył, że celem polskiego rządu nie było "veto dla veta", ale "zablokowanie złego, niesprawiedliwego mechanizmu, który mógł doprowadzić do odebrania Polsce funduszy". Stwierdził również, że Polska była pod ogromną presją. "Ale nie poddaliśmy się, bo polityka, także w Unii Europejskiej, to sztuka obrony własnych interesów". Na koniec swojego wpisu Mateusz Morawiecki podziękował też premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za wspólną pracę.

Szczyt UE ws. budżetu. Fala komentarzy polityków

O zdanie co do osiągniętego w Brukseli porozumienia zapytaliśmy europosła PiS Ryszarda Czarneckiego. Polityk uważa, że polski rząd wraca do Polski z tarczą. - Jest to niewątpliwie sukces premiera i zapewnienie Polsce wielkich pieniędzy - przekonuje Czarnecki w rozmowie z Wirtualną Polską.