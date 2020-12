Budżet UE. Przywódcy zdecydowali ws. środków unijnych

Informację o zatwierdzeniu budżetu Unii Europejskiej na przyszłe lata potwierdził w czwartek ok. godz. 19 szef Rady Europejskiej Charles Michel.

Dwudniowy szczyt Unii Europejskiej rozpoczął się w czwartek po południu i nikt z ekspertów politycznych nie przewidywał, że decyzja co do unijnego budżetu zostanie podjęta tak szybko. W Brukseli na miejscu Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki.

Przyszły budżet Unii Europejskiej oraz planowany fundusz odbudowy to łącznie aż 1,8 bln euro. Sam Fundusz to blisko 750 milionów z całej kwoty.

Budżet UE. Polska i Węgry zgodziły się na kompromis

Jabłoński podkreślił, że "kluczowym elementem, który powinien znaleźć się w porozumieniu, są dla nas wiążące kryteria związane z mechanizmem warunkowości, który będzie mógł zostać użyty tylko wtedy, gdy dojdzie do naruszenia interesów finansowych UE". - Innymi słowy, jeżeli nie dojdzie do szkody dla budżetu, nie będzie można zastosować mechanizmu warunkowości - tłumaczył.

Wcześniej optymizm przed dwudniowym szczytem UE wyraził też wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Wierzę, że rozmowy, które rozpoczną się jutro na szczycie Unii Europejskiej podczas posiedzenia RE doprowadzą do tego, że wszyscy my europejczycy zbliżymy się do siebie o ten brakujący centymetr - mówił Gowin.