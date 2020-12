Budżet UE zatwierdzony przez Radę Europejską. Cimoszewicz: Polska jest postrzegana jako awanturnik

- Na pewno mechanizm obrony praworządności wejdzie w życie. Do czasu przeczytania ustaleń na piśmie nie wiadomo od kiedy będzie stosowany - mówi w rozmowie z WP Włodzimierz Cimoszewicz, były premier, obecny europoseł SLD.

- Jeśli premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński coś ugrali, to tylko przesunięcie mechanizmu w czasie. Wszystko, co będzie można zarzucić polskiemu i węgierskiemu rządowi po 1 stycznia, tylko poczeka na rozliczenie, nie pójdzie w niepamięć. Zysk marny, cena straszna - podkreśla Cimoszewicz.

Budżet UE. Krytyczne słowa byłego premiera: Polska jak awanturnik

Według europosła włączenie europejskiego sądu do całego procesu tylko wzmocni sam mechanizm. - Nie będzie żadnej zmiany w treści tego rozporządzenia. Moim zdaniem nie ma najmniejszych wątpliwości, że jest ono zgodne z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który upoważnia Radę i Parlament do stworzenia środków niezbędnych do ochrony budżetu i interesów finansowych Unii - uważa polityk.