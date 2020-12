Budżet UE. Kłótnia w obozie Zjednoczonej Prawicy - weto vs. kompromis

- To są ważne momenty w historii Europy i Polski. Weto to jest ostateczna ostateczność - mówił na konferencji prasowej Jarosław Gowin. Wicepremier oraz minister rozwoju liczy, że "wszyscy Europejczycy zbliżymy się do siebie". Polityk jednocześnie wysłał sygnał do przedstawicieli Solidarnej Polski: "odrzucamy możliwość weto albo śmierć". - Jednocześnie udzielamy mandatu premierowi Morawieckiego do wypracowania dobrego porozumienia - dodał Gowin.