Budżet UE. Ryszard Czarnecki o osiągnięciu porozumienia

O komentarz do informacji z Brukseli poprosiliśmy europosła PiS Ryszarda Czarneckiego.

- Są to informacje podawane przez szefa Rady Europejskiej, więc wydają się wiarygodne. Jest to niewątpliwie sukces premiera i zapewnienie Polsce wielkich pieniędzy - mówi Ryszard Czarnecki w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jabłoński podkreślił, że "kluczowym elementem, który powinien znaleźć się w porozumieniu, są dla nas wiążące kryteria związane z mechanizmem warunkowości, który będzie mógł zostać użyty tylko wtedy, gdy dojdzie do naruszenia interesów finansowych UE". - Innymi słowy, jeżeli nie dojdzie do szkody dla budżetu, nie będzie można zastosować mechanizmu warunkowości - tłumaczył.

Wcześniej optymizm przed dwudniowym szczytem UE wyraził też wicepremier i lider Porozumienia Jarosław Gowin. - Wierzę, że rozmowy, które rozpoczną się jutro na szczycie Unii Europejskiej podczas posiedzenia RE doprowadzą do tego, że wszyscy my europejczycy zbliżymy się do siebie o ten brakujący centymetr - mówił Gowin