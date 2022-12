Brytyjski wywiad: Rosja fortyfikuje granice z Ukrainą

Niewykluczone jednak, jak spekuluje Londyn, że to siła propagandy Kremla, a mobilizacją do tych przygotowań jest przekonanie niektórych rosyjskich decydentów o realnej groźbie inwazji sił ukraińskich. Usprawiedliwieniem inwazji, zwanej w Rosji "specjalną operacją wojskową" miało przecież być nasilenie się "agresji ukraińskich nacjonalistów" i "wrogie nastawienie do Federacji Rosyjskiej".